Wo es in Plauen ab Montag neue Straßenbaustellen gibt

In der Stadt wird es zu drei neuen Verkehrseinschränkungen kommen. Ein Blick in den Baustellenreport.

Über drei neue Verkehrsbehinderungen hat die Stadtverwaltung in ihrem Baustellenreport für nächste Woche informiert. So wird ab Montag in Neundorf die Straße Rittergut zwischen Friedrich-Krause-Weg und Elstertalblick gesperrt. Der Kreuzungsbereich Rittergut/ Elstertalblick ist ebenfalls dicht. Grund hierfür ist eine Kanalerschließung für...