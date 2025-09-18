Wo gibt es im Vogtland Pizza? Fünf beliebte Pizzerien im Vergleich

Plauen
Auf der Suche nach italienischer Pizza im Vogtland gibt es eine große Auswahl. Von original italienischen Zutaten bis zur süßen Pizza mit Schokolade – wir stellen fünf Lokale in der Region vor.
Pizza geht immer – sagen manche. Laut Auswertungen des Essenslieferanten Lieferando war im vergangenen Jahr die Pizza Margherita eine der am häufigsten bestellen Speisen deutschlandweit. Auch Salami-Pizza ist immer hoch im Kurs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.