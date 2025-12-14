Wo im Vogtland wird mein Kind eingeschult? Grundschulbezirke sind jetzt im Geoportal einsehbar

Plauen
Das Kind wird bald sechs, und die Einschulung steht bevor. Doch welche Schule soll der künftige Abc-Schütze eigentlich einmal besuchen? Ausschlaggebend ist der jeweilige Schulbezirk.
Damit Eltern von künftigen Abc-Schützen schnell und transparent eine verlässliche Auskunft über die Schule ihres Kindes erhalten, sind die vogtländischen Grundschulbezirke ab sofort über die interaktive Karte im Geoportal des Vogtlandkreises einsehbar – unter www.freiepresse.de/geoportal. Mit wenigen Klicks lässt sich anhand der...
