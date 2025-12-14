MENÜ
  • Wo im Vogtland wird mein Kind eingeschult? Grundschulbezirke sind jetzt im Geoportal einsehbar

Zuckertüten sind die Klassiker zur Schuleinführung.
Zuckertüten sind die Klassiker zur Schuleinführung. Bild: Ralf Hirschberger/dpa
Plauen
Wo im Vogtland wird mein Kind eingeschult? Grundschulbezirke sind jetzt im Geoportal einsehbar
Redakteur
Von Sabine Schott
Das Kind wird bald sechs, und die Einschulung steht bevor. Doch welche Schule soll der künftige Abc-Schütze eigentlich einmal besuchen? Ausschlaggebend ist der jeweilige Schulbezirk.

Damit Eltern von künftigen Abc-Schützen schnell und transparent eine verlässliche Auskunft über die Schule ihres Kindes erhalten, sind die vogtländischen Grundschulbezirke ab sofort über die interaktive Karte im Geoportal des Vogtlandkreises einsehbar – unter www.freiepresse.de/geoportal. Mit wenigen Klicks lässt sich anhand der...
