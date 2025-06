Wohngeldstelle in Plauen vorübergehend geschlossen

Aufgrund eines Umzugs ist die Wohngeldstelle bei der Stadtverwaltung Plauen ab 7. Juli geschlossen. Wo die Behörde künftig zu finden ist.

Das Fachgebiet Wohnhilfen bei der Stadt Plauen zieht um. Aus diesem Grund bleibt die Wohngeldstelle vom 7. bis 11. Juli geschlossen. Die zentrale Rufnummer 03741 2912599 ist in der Woche des Umzuges ebenfalls nicht besetzt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Unterlagen können auf dem Postweg übermittelt oder in den Briefkasten am Haupteingang...