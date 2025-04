Wohnungseinbruch in Plauen: Diebe nehmen auch Töpfe mit

Die Polizei sucht Zeugen. Der Tatort war ein Mehrfamilienhaus in Haselbrunn.

Einen Wohnungseinbruch hat es in dieser Woche in Plauen gegeben. Darüber berichtete am Donnerstag die Polizei. Demnach verschafften sich am Mittwoch im Stadtteil Haselbrunn unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Seumestraße. Sie durchsuchten diese und entwendeten ein Notebook, ein Ladekabel, ein...