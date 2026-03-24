MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Das Bild zeigt den Fedara-See.
Das Bild zeigt den Fedara-See. Foto: Stephan Schulz
Das Bild zeigt den Fedara-See.
Das Bild zeigt den Fedara-See. Foto: Stephan Schulz
Plauen
Zauber der Dolomiten: Saisonfinale der Blickwinkel-Vorträge in Plauen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Capitol-Kino an der Bahnhofstraße wird zur Bühne für Stephan Schulz‘ Live-Reportage. Südtirol und die Dolomiten erstrahlen in 3D.

Die Wintersaison der Veranstaltungsreihe „Blickwinkel – Die Welt im Fokus“ im Capitol-Kino an der Bahnhofstraße in Plauen endet mit einer Live-Reportage „Im Zauberreich der leuchtenden Berge“ von Stephan Schulz. Am Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr stellt er im Capitol Bilder aus Südtirol und den Dolomiten vor. Die Präsentation erfolgt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
06:15 Uhr
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
01.03.2026
1 min.
Mount Everest und mehr: Fotograf Olaf Schubert zeigt in Plauen Reisebilder aus Tibet
Ein Mönch in einem Kloster in Tibet. Olaf Schubert berichtet von Land und Kultur.
Der Vortrag von Olaf Schubert im Capitol-Kino bietet mehr als nur Bilder. Er will die Schönheit und Bedrohung Tibets von Lhasa bis Guge zeigen.
Lutz Kirchner
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:16 Uhr
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
17.03.2026
2 min.
Chemnitz: Extrem-Fotograf zeigt Südtirol und Dolomiten in 3D
Eindrucksvolle 3D-Bilder von Gebirgslandschaften, Bergseen und Lichtstimmungen werden im „Metropol“ gezeigt.
Stephan Schulz hielt seine Erlebnisse bei Klettersteig-Abenteuern, Skiwanderungen und aus der Luft fest. Das Ergebnis zeigt er bei einer 3D-Reportage im „Metropol“.
Holk Dohle
Mehr Artikel