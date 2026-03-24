Zauber der Dolomiten: Saisonfinale der Blickwinkel-Vorträge in Plauen

Plauen
Das Capitol-Kino an der Bahnhofstraße wird zur Bühne für Stephan Schulz‘ Live-Reportage. Südtirol und die Dolomiten erstrahlen in 3D.
Die Wintersaison der Veranstaltungsreihe „Blickwinkel – Die Welt im Fokus“ im Capitol-Kino an der Bahnhofstraße in Plauen endet mit einer Live-Reportage „Im Zauberreich der leuchtenden Berge“ von Stephan Schulz. Am Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr stellt er im Capitol Bilder aus Südtirol und den Dolomiten vor. Die Präsentation erfolgt...
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