ZDF-Doku „37 Grad“ legt nach: Plauenerin Doritta Kolb-Unglaub im Porträt

Plauen
Bereits zum zweiten Mal thematisiert der Fernsehsender die Arbeit von Colorido-Vorstandsmitglied Doritta Kolb-Unglaub in Plauen. Worum es in dem Beitrag geht.
Das ZDF-Doku-Format „37 Grad“ hat nachgelegt. Auf dem Youtube-Kanal veröffentlichte der Sender jetzt eine 18-minütige Folge, die den Kampf gegen Rechtsextremismus in Sachsen thematisiert. Im Speziellen geht es um das Engagement der Plauenerin Doritta Kolb-Unglaub. Das Vorstandsmitglied des Demokratievereins Colorido berichtet über Hochs und...
