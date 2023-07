ZDF-Panne: So reagiert der Landrat

Ein Patzer in einem Heute-Journal-Beitrag über Tiefengeothermie-Pläne im Vogtland hat für Verwunderung in der Region gesorgt. Neben der Thermalquelle Neumühle, bekannt als Geysir von Geilsdorf, wurde auch die Stadt Plauen ins Erzgebirge verlegt. Landrat Thomas Hennig (CDU) ist in dem kurzen Beitrag als Landrat des Erzgebirges bezeichnet.