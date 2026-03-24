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  • Zehnjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“

Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten. Foto: Ellen Liebner
Matti Söllner liebt die „Vater- und Sohn“-Figuren im Stadtzentrum. Am meisten mag er jene von der Firma Schmidt-Feinkost am Postplatz – wegen der vielen Details.
Matti Söllner liebt die „Vater- und Sohn“-Figuren im Stadtzentrum. Am meisten mag er jene von der Firma Schmidt-Feinkost am Postplatz – wegen der vielen Details. Foto: Ellen Liebner
Dieses Paar steht heute vor dem Pflegecampus Aspida in der Bergstraße. Bei genauem Hinsehen erkennt man Beschädigungen und Verwitterungserscheinungen am Holz.
Dieses Paar steht heute vor dem Pflegecampus Aspida in der Bergstraße. Bei genauem Hinsehen erkennt man Beschädigungen und Verwitterungserscheinungen am Holz. Foto: Sabine Schott
Matti findet Plauen spitze. Auf einem Privatgrundstück in Jößnitz sprüht er die Heimatliebe auf Mauern.
Matti findet Plauen spitze. Auf einem Privatgrundstück in Jößnitz sprüht er die Heimatliebe auf Mauern. Foto: Ellen Liebner
Am Sockel von jedem Figurenpaar findet sich ein Hinweis auf die Herkunft der Väter und Söhne.
Am Sockel von jedem Figurenpaar findet sich ein Hinweis auf die Herkunft der Väter und Söhne. Foto: Ellen Liebner
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten. Foto: Ellen Liebner
Matti Söllner liebt die „Vater- und Sohn“-Figuren im Stadtzentrum. Am meisten mag er jene von der Firma Schmidt-Feinkost am Postplatz – wegen der vielen Details.
Matti Söllner liebt die „Vater- und Sohn“-Figuren im Stadtzentrum. Am meisten mag er jene von der Firma Schmidt-Feinkost am Postplatz – wegen der vielen Details. Foto: Ellen Liebner
Dieses Paar steht heute vor dem Pflegecampus Aspida in der Bergstraße. Bei genauem Hinsehen erkennt man Beschädigungen und Verwitterungserscheinungen am Holz.
Dieses Paar steht heute vor dem Pflegecampus Aspida in der Bergstraße. Bei genauem Hinsehen erkennt man Beschädigungen und Verwitterungserscheinungen am Holz. Foto: Sabine Schott
Matti findet Plauen spitze. Auf einem Privatgrundstück in Jößnitz sprüht er die Heimatliebe auf Mauern.
Matti findet Plauen spitze. Auf einem Privatgrundstück in Jößnitz sprüht er die Heimatliebe auf Mauern. Foto: Ellen Liebner
Am Sockel von jedem Figurenpaar findet sich ein Hinweis auf die Herkunft der Väter und Söhne.
Am Sockel von jedem Figurenpaar findet sich ein Hinweis auf die Herkunft der Väter und Söhne. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Zehnjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
Redakteur
Von Sabine Schott
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Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.

Wie im Krimi kamen sich Matti und seine Mutter Katja Söllner-Hoherz vor, als sie vor einigen Wochen am „Vater- und Sohn“-Paar am Plauener Albertplatz vorbeiliefen. Denn es war unvollständig. „Da sahen wir, dass das Schild fehlt“, sagt der Zehnjährige. Er suchte im nahen Gebüsch und fand eine abgerissene Plakette. Sie weist auf den...
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