  Zeugen gesucht nach erneutem bewaffneten Raubüberfall auf Tankstelle in Hof

Die Suche der Polizei nach den Tankstellenräubern in Hof war bislang erfolglos. Bild: Bodo Schackow/dpa
Die Suche der Polizei nach den Tankstellenräubern in Hof war bislang erfolglos. Bild: Bodo Schackow/dpa
Zeugen gesucht nach erneutem bewaffneten Raubüberfall auf Tankstelle in Hof
Von Daniela Hommel-Kreißl
Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hof sind zwei Männer auf der Flucht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Wer hat die Flüchtenden gesehen oder kann etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen?

In der Nacht zu Freitag überfielen zwei Männer eine Tankstelle in Hof und erbeuteten Zigaretten und Bargeld. Es ist der zweite bewaffnete Raubüberfall innerhalb von zwei Tagen in der Saalestadt.
