Zusatztermin für Kinderabenteuer im Plauener Bergwerk

Plauen
Im Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ gibt es am 21. Februar ein weiteres „Bergwerksabenteuer“. Kinder lernen Spannendes über Bergbau und Alaunschiefer.
Die Tourist-Information Plauen reagiert auf die hohe Nachfrage und bietet einen zusätzlichen Termin für das Kinderangebot „Bergwerksabenteuer“ an. Die Führung mit Schatzsuche im Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ ist für Samstag, 21. Februar, 10 Uhr angesetzt. Treffpunkt ist der Eingang zum Bergwerk an der Reichsstraße. Die Führung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.