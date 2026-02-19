MENÜ
Ein Blick in das Alaunbergwerk.
Ein Blick in das Alaunbergwerk. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Zusatztermin für Kinderabenteuer im Plauener Bergwerk
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Im Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ gibt es am 21. Februar ein weiteres „Bergwerksabenteuer“. Kinder lernen Spannendes über Bergbau und Alaunschiefer.

Die Tourist-Information Plauen reagiert auf die hohe Nachfrage und bietet einen zusätzlichen Termin für das Kinderangebot „Bergwerksabenteuer“ an. Die Führung mit Schatzsuche im Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ ist für Samstag, 21. Februar, 10 Uhr angesetzt. Treffpunkt ist der Eingang zum Bergwerk an der Reichsstraße. Die Führung...
