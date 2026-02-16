MENÜ
Die Scheibe eines Mitsubishis wurde in Plauen mutwillig zerschlagen (Symbolfoto).
Bild: Falk Bernhardt
Die Scheibe eines Mitsubishis wurde in Plauen mutwillig zerschlagen (Symbolfoto).
Die Scheibe eines Mitsubishis wurde in Plauen mutwillig zerschlagen (Symbolfoto). Bild: Falk Bernhardt
Plauen
Zwei Autos demoliert in Plauen
Redakteur
Von Cornelia Henze
In zwei Fällen von Vandalismus sucht die Polizei Zeugen. Zwei geparkten Fahrzeugen verpassten Unbekannte Lack- und Glasschäden.

Zwei in Plauen geparkten Autos haben Unbekannte mit Gewalt zugesetzt. Am Sonntag stellte der Besitzer eines Mitsubishis fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war. Die Tat muss zwischen Freitag und Samstagnachmittag passiert sein. Die Polizei beziffert den Schaden auf 250 Euro. Höher – rund 1000 Euro – ist der Schaden, der an...
