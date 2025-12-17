MENÜ
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf der Jößnitzer Straße.
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf der Jößnitzer Straße. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf der Jößnitzer Straße.
Die Polizei eilte zu einem Unfall auf der Jößnitzer Straße. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Plauen
Zwei Autos in Plauen kollidieren nach Abbiegefehler
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Unfall passierte auf der Jößnitzer Straße am Abzweig der Chamissostraße. Wie es dazu gekommen ist.

Zwei Autos sind am Dienstag, 16. Dezember, in Plauen nach einem Vorfahrtsfehler zusammengestoßen, hat die Polizei berichtet. Eine 70-Jährige mit einem Fahrzeug der Marke Saic wollte gegen 6.45 Uhr von der Jößnitzer Straße nach links in die Chamissostraße abbiegen. Ein 52-jähriger Mann kam ihr auf der Jößnitzer Straße mit einem Ford...
