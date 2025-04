Zwei Männer schlagen auf dem Schlossberg in Plauen aufeinander ein

Die Kontrahenten erlitten Verletzungen. Wie die Polizei nun weiter vorgehen will.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Körperverletzung in Plauen. Am Freitag, 4. April, hat es am Schlossberg eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, haben die Beamten berichtet. Ein 33-jähriger Afghane und ein 45-jähriger Syrer gerieten aneinander. Die Fäuste flogen, und die beiden Kontrahenten trugen Verletzungen davon. Nach Angaben...