Zwei Renault stoßen zusammen: Hoher Schaden in Plauen

25.000 Euro beträgt der Sachschaden bei einem Unfall an der Ecke Goethestraße/August-Bebel-Straße.

Unfall mit hohem Schaden am Mittwochmorgen in Plauen: An der Ecke Goethestraße/August-Bebel-Straße sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Beide waren danach abschleppreif, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informierte. Der Unfallhergang: Der 57-jährige Fahrer eines Renault war auf der Goethestraße unterwegs. Als er nach...