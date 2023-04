Zwei Rentner sterben bei Unfall

Mehltheuer.

Weitere Details zu dem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 282 zwischen Syrau und Mehltheuer hat am Freitag die Polizei bekannt gegeben. Demnach handelte es sich bei den beiden tödlich verunglückten Menschen um einen 76-jährigen Mann und eine 71-jährige Frau. Der Mann saß am Steuer des Pkw, der in Richtung Mehltheuer unterwegs war, die Frau war als Beifahrerin im Fahrzeug. Laut Polizei kam das Auto der beiden aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab, als er sich auf Höhe des Holztransporters befand. Der Pkw geriet dabei unter den Sattelauflieger und wurde in der Folge in den Seitengraben geschleudert, wo er schließlich zum Liegen kam. Auch die Zugmaschine des Lkw kam im Seitengraben zum Stehen. Zum Zweck der Unfallaufnahme und der aufwändigen Bergung musste die Bundesstraße für mehr als sechs Stunden voll gesperrt werden. (bju)