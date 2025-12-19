Zwei Unfälle an identischer Stelle am Freitagmorgen in Plauen

Plauen
In Höhe eines Einkaufsmarktes nahe der B 173 geraten zwei Autos im Abstand von einer Stunde ins Schlingern. Ein Pkw kracht an einen Poller.
Zu gleich zwei Unfällen ist es am Freitagmorgen auf der Bismarckstraße in Höhe des Einkaufsmarktes Diska gekommen. Wie aus der Polizeipressestelle auf Nachfrage der „Freien Presse“ zu erfahren war, fuhr im ersten Fall gegen 6.25 Uhr ein VW gegen einen Poller. Entstandener Sachschaden: rund 6200 Euro. Nur eine Stunde später ereignete sich...
