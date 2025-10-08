Zwei Wanderungen in der „Woche des Sehens“ im Vogtland

Der Blinden- und Sehbehindertenverband in der Region lädt zu zwei Touren ein. Eine hat bereits Tradition.

Können Blinde wandern? Natürlich, weiß man bei der Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Vogtland. Anlässlich der bundesweiten „Woche des Sehens“ lädt sie in den nächsten Tagen gleich zu zwei Wanderungen für Blinde und Sehbehinderte ein.