Zwei Wanderungen in der „Woche des Sehens“ im Vogtland

Plauen
Der Blinden- und Sehbehindertenverband in der Region lädt zu zwei Touren ein. Eine hat bereits Tradition.
Können Blinde wandern? Natürlich, weiß man bei der Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Vogtland. Anlässlich der bundesweiten „Woche des Sehens“ lädt sie in den nächsten Tagen gleich zu zwei Wanderungen für Blinde und Sehbehinderte ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.