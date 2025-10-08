Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Können Blinde wandern gehen? Natürlich, so ihr vogtländischer Verband.
Können Blinde wandern gehen? Natürlich, so ihr vogtländischer Verband. Bild: Symbolfoto: Paul Zinken/dpa/Archiv
Können Blinde wandern gehen? Natürlich, so ihr vogtländischer Verband.
Können Blinde wandern gehen? Natürlich, so ihr vogtländischer Verband. Bild: Symbolfoto: Paul Zinken/dpa/Archiv
Plauen
Zwei Wanderungen in der „Woche des Sehens“ im Vogtland
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Blinden- und Sehbehindertenverband in der Region lädt zu zwei Touren ein. Eine hat bereits Tradition.

Können Blinde wandern? Natürlich, weiß man bei der Kreisorganisation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Vogtland. Anlässlich der bundesweiten „Woche des Sehens“ lädt sie in den nächsten Tagen gleich zu zwei Wanderungen für Blinde und Sehbehinderte ein.
Mehr Artikel