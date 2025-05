In Thoßfell und im Plauener Stadtteil Neuendorf entstand hoher Sachschaden.

Zerstörungswut im Vogtland: Zwei Zigarettenautomaten wurden in der Nacht zum Montag in der Region gesprengt. Sie standen in Thoßfell und im Plauener Stadtteil Neuendorf. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau informiert.