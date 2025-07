15-Jährige bei Kollision in Reichenbach schwer verletzt

Mit ihrer Simson fuhr sie laut Polizei auf ein Moped-Auto auf, das in die Bergstraße abbiegen wollte.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es laut Polizei am Freitag kurz vor 22 Uhr in Reichenbach. Aus Unachtsamkeit stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 15-Jährige war demnach mit ihrem Simson-Moped auf der Heinsdorfer Straße aus Richtung Heinsdorfergrund kommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Dabei übersah sie an...