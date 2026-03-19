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  • 7000 Kilometer durch Wüste und Co mit dem Familien-VW: Fotos und Kommentare von Team Reichenbach „sind einfach herrlich“

Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ...
Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ... Foto: M. Simon
Am Mittwoch ging’s auf zur nächsten Wüsten-Etappe – Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann on Tour.
Am Mittwoch ging’s auf zur nächsten Wüsten-Etappe – Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann on Tour. Foto: Mike Simon
Strenge Blicke und ernste Worte – der Fahrer eines anderen Rallyeteams wird gerade scharf kontrolliert.
Strenge Blicke und ernste Worte – der Fahrer eines anderen Rallyeteams wird gerade scharf kontrolliert. Foto: Mike Simon
In der Westsahara wurde der Nördliche Wendekreis überschritten.
In der Westsahara wurde der Nördliche Wendekreis überschritten. Foto: Mike Simon
Die Göltzschtalbrücke auf dem Weg nach Banjul. Mit Team Reichenbach reist auch die Werbung Reichenbacher Unternehmen mit durch Afrika – in diesem Fall die der Tour-Sponsoren Zweirad-Hering und Sunshine-Euro-Tours.
Die Göltzschtalbrücke auf dem Weg nach Banjul. Mit Team Reichenbach reist auch die Werbung Reichenbacher Unternehmen mit durch Afrika – in diesem Fall die der Tour-Sponsoren Zweirad-Hering und Sunshine-Euro-Tours. Foto: Mike Simon
Mike Simon beim Wechseln eines Ventilators. Die Klimaanlage läuft aber noch immer nicht. Wahrscheinlich liegt’s an fehlendem Kältemittel.
Mike Simon beim Wechseln eines Ventilators. Die Klimaanlage läuft aber noch immer nicht. Wahrscheinlich liegt’s an fehlendem Kältemittel. Foto: Mario Zimmermann
Stärkung für anstrengende Kilometer durch Westafrika - Team Reichenbach mit Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann.
Stärkung für anstrengende Kilometer durch Westafrika - Team Reichenbach mit Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann. Foto: Mike Simon
Jetzt musste auch die „quadratische Notration“ von Tour-Sponsor Richi dran glauben. Mike Simon: Wir hatten einfach nur Appetit.
Jetzt musste auch die „quadratische Notration“ von Tour-Sponsor Richi dran glauben. Mike Simon: Wir hatten einfach nur Appetit. Foto: Mike Simon
Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ...
Der VW gewann das Rennen – und muss dabei geblitzt worden sein. Es kam zur Polizeikontrolle ... Foto: M. Simon
Am Mittwoch ging’s auf zur nächsten Wüsten-Etappe – Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann on Tour.
Am Mittwoch ging’s auf zur nächsten Wüsten-Etappe – Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann on Tour. Foto: Mike Simon
Strenge Blicke und ernste Worte – der Fahrer eines anderen Rallyeteams wird gerade scharf kontrolliert.
Strenge Blicke und ernste Worte – der Fahrer eines anderen Rallyeteams wird gerade scharf kontrolliert. Foto: Mike Simon
In der Westsahara wurde der Nördliche Wendekreis überschritten.
In der Westsahara wurde der Nördliche Wendekreis überschritten. Foto: Mike Simon
Die Göltzschtalbrücke auf dem Weg nach Banjul. Mit Team Reichenbach reist auch die Werbung Reichenbacher Unternehmen mit durch Afrika – in diesem Fall die der Tour-Sponsoren Zweirad-Hering und Sunshine-Euro-Tours.
Die Göltzschtalbrücke auf dem Weg nach Banjul. Mit Team Reichenbach reist auch die Werbung Reichenbacher Unternehmen mit durch Afrika – in diesem Fall die der Tour-Sponsoren Zweirad-Hering und Sunshine-Euro-Tours. Foto: Mike Simon
Mike Simon beim Wechseln eines Ventilators. Die Klimaanlage läuft aber noch immer nicht. Wahrscheinlich liegt’s an fehlendem Kältemittel.
Mike Simon beim Wechseln eines Ventilators. Die Klimaanlage läuft aber noch immer nicht. Wahrscheinlich liegt’s an fehlendem Kältemittel. Foto: Mario Zimmermann
Stärkung für anstrengende Kilometer durch Westafrika - Team Reichenbach mit Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann.
Stärkung für anstrengende Kilometer durch Westafrika - Team Reichenbach mit Mike Simon (rechts) und Mario Zimmermann. Foto: Mike Simon
Jetzt musste auch die „quadratische Notration“ von Tour-Sponsor Richi dran glauben. Mike Simon: Wir hatten einfach nur Appetit.
Jetzt musste auch die „quadratische Notration“ von Tour-Sponsor Richi dran glauben. Mike Simon: Wir hatten einfach nur Appetit. Foto: Mike Simon
Reichenbach
7000 Kilometer durch Wüste und Co mit dem Familien-VW: Fotos und Kommentare von Team Reichenbach „sind einfach herrlich“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Mike Simon ist seit fast zwei Wochen nach Gambia unterwegs. Der Blick in den Tour-Kanal ist ein Vergnügen für die Follower in der Heimat – und es werden immer mehr.

Die mehr als 7000 Kilometer lange Charity-Rallye Dresden-Dakar-Banjul ist ein Härtetest für Mensch und Technik – und ein Vergnügen für die Follower von Team Reichenbach. Mike Simon und Mario Zimmermann posten nämlich seit dem Start vor knapp zwei Wochen regelmäßig launig kommentierte Fotos und Filme in die Heimat. So sind die Fans des...
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Gerd Möckel
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