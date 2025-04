80. Jahrestag des Fliegerangriffs auf Reichenbach: Namen der 161 Todesopfer sind unvergessen

40 Teilnehmer zählte die Gedenkveranstaltung im Park des Friedens. Warum diesmal Schüler fehlten, und warum es am Nachmittag noch ein Gedenken gab.

Donnerstag, kurz vor 10 Uhr in der Reichenbacher Innenstadt. Menschen eilen zur Apotheke, ins Kaufhaus, zum Bäcker. Die Sonne lacht am blauen Himmel. So wie sie das vor 80 Jahren auch getan hat. Und wenn nicht die Kirchenglocken für fast zehn Minuten läuten würden, fiele kaum einem auf, dass dies eine ganz besondere Stunde ist. Am 21. März...