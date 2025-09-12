Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Melody, Ebba und Lisbeth probieren im Alten Kantorat Schule a la Urgroßvater aus.
Melody, Ebba und Lisbeth probieren im Alten Kantorat Schule a la Urgroßvater aus.
Reichenbach
800 Jahre Neumark: Wenn in der Kirche Fangen gespielt wird
Von Petra Steps
Schon jetzt lässt sich die 800-Jahrfeier in Neumark als Erfolg verbuchen. Über Besuchermangel muss keiner klagen. Am Donnerstag nutzten Jung und Alt die vielfältigen Angebote beim Kirchentag.

Was auch immer zum Jubiläum 800 Jahre Neumark angeboten wurde – die Neumarker waren dabei. Die Reichenbacher Kleinbahn war nach Reuth stets voll. In Schönbach trafen sich mehr Leute als Einwohner. Zum ersten Nachtwächterrundgang kamen über 400 Neugierige. Die Eintrittskarten für die Abendveranstaltung im Festzelt am Samstag sind seit...
