800 Jahre Neumark: Wenn in der Kirche Fangen gespielt wird

Reichenbach
Schon jetzt lässt sich die 800-Jahrfeier in Neumark als Erfolg verbuchen. Über Besuchermangel muss keiner klagen. Am Donnerstag nutzten Jung und Alt die vielfältigen Angebote beim Kirchentag.
Was auch immer zum Jubiläum 800 Jahre Neumark angeboten wurde – die Neumarker waren dabei. Die Reichenbacher Kleinbahn war nach Reuth stets voll. In Schönbach trafen sich mehr Leute als Einwohner. Zum ersten Nachtwächterrundgang kamen über 400 Neugierige. Die Eintrittskarten für die Abendveranstaltung im Festzelt am Samstag sind seit...
