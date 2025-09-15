A 72-Auffahrt Reichenbach: Bundesstraße im Oktober komplett gesperrt

Reichenbach
An der Autobahn-Anschlussstelle und bei Weißensand werden die Entwässerungsanlagen modernisiert und vergrößert - die B 94 ist Teil des Millionenprojekts.
Seit Frühjahr laufen die Arbeiten entlang der A 72 bei Reichenbach, seit einiger Zeit sind sie aufgrund des massiven Einsatzes großer Bautechnik mit Baggern, Kränen und Co nicht mehr zu übersehen. Grund dafür ist die Erneuerung und deutliche Vergrößerung von drei Regenrückhaltebecken - zwei in Höhe der Ortslage Weißensand, eins direkt an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.