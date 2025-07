Am Montag in Reichenbach: Pop, Rock und Filmmusik auf der Kirchenorgel

Der Berliner Musiker, Arrangeur und Komponist Michael Schütz gastiert im 39. Orgelsommer in der Peter-Paul-Kirche.

In die Welt der Hits aus Pop, Rock und Filmmusik entführt der Berliner Musiker, Arrangeur und Komponist Michael Schütz, der am Montag, 21. Juli, 19.30 Uhr im 39. Orgelsommer in der Reichenbacher Peter-Paul-Kirche gastiert. Bekannte Melodien wecken Erinnerungen und Gefühle: die erste Liebe, eine Reise in ein fernes Land oder die Gemeinschaft mit...