An Jimi Hendrix′ Geburtstag geht es in Reichenbach mit einem Trio aus Slowenien rund

Reichenbach
Sechs Konzerte präsentiert der Bergkeller im November. Von der Neoprog-Band Lesoir über Sari Schorr mit ihrer Superstimme bis zu den einzigartigen Beaux Gris Gris & The Apocalypse.
Just am 27. November, dem 83. Geburtstag von Jimi Hendrix, des wohl einflussreichsten Rock-Gitarristen aller Zeiten, gastieren im Bergkeller Reichenbach, Moritzstraße 27, um 19 Uhr Julijan Erič & Midnight Lightin’. „Das ist die Band, in der Jimi spielen würde, wenn er noch da wäre“, ist zu lesen. Zum Trio aus Ljubljana, Slowenien,...
