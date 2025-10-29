Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Julijan Erič & Midnight Lightin‘ kommen am 27. November nach Reichenbach.
Julijan Erič & Midnight Lightin‘ kommen am 27. November nach Reichenbach. Bild: Lenart Lukšič
Reichenbach
An Jimi Hendrix′ Geburtstag geht es in Reichenbach mit einem Trio aus Slowenien rund
Redakteur
Von Gerd Betka
Sechs Konzerte präsentiert der Bergkeller im November. Von der Neoprog-Band Lesoir über Sari Schorr mit ihrer Superstimme bis zu den einzigartigen Beaux Gris Gris & The Apocalypse.

Just am 27. November, dem 83. Geburtstag von Jimi Hendrix, des wohl einflussreichsten Rock-Gitarristen aller Zeiten, gastieren im Bergkeller Reichenbach, Moritzstraße 27, um 19 Uhr Julijan Erič & Midnight Lightin’. „Das ist die Band, in der Jimi spielen würde, wenn er noch da wäre“, ist zu lesen. Zum Trio aus Ljubljana, Slowenien,...
