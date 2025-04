Anmeldefrist für Höhenfeuer läuft in Reichenbach am 22. April ab

Wer in der letzten Aprilnacht Brauchtumsfeuer entzünden will, der muss sich ans Amt wenden. Was dabei zu beachten ist.

Die Stadtverwaltung Reichenbach hat mitgeteilt, dass die Frist zur Anmeldung von Höhenfeuern am Dienstag, 22. April, endet. Die Anmeldungen müssen bis dahin schriftlich bei der Abteilung Ordnungswesen der Stadt eingereicht werden. Für das Entzünden von Höhenfeuern gelten strenge Brandschutzvorschriften, darauf verweist die Stadtverwaltung.