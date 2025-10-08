Arbeitseinsatz ruft im Reichenbacher Stadtpark

Der Förderverein Parkanlagen hofft am 11. Oktober auf fleißige Helfer. Auch für den Park der Generationen gibt es Vorhaben.

Zum Arbeitseinsatz im Stadtpark lädt der Förderverein Parkanlagen der Stadt Reichenbach für Samstag, 11. Oktober, ein. Treffpunkt ist 9.30 Uhr an der Unterkunftshalle. Wer kann, sollte eine kleine Kettensäge, Ast- und Rosenscheren sowie Ausstecher mitbringen. Notwendig seien Ausschnittarbeiten, wird mitgeteilt. Für alle fleißigen Helfer gibt...