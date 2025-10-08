Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Reichenbacher Stadtpark ruft am 11. Oktober ein Arbeitseinsatz.
Im Reichenbacher Stadtpark ruft am 11. Oktober ein Arbeitseinsatz. Bild: Gerd Betka/Archiv
Im Reichenbacher Stadtpark ruft am 11. Oktober ein Arbeitseinsatz.
Im Reichenbacher Stadtpark ruft am 11. Oktober ein Arbeitseinsatz. Bild: Gerd Betka/Archiv
Reichenbach
Arbeitseinsatz ruft im Reichenbacher Stadtpark
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Förderverein Parkanlagen hofft am 11. Oktober auf fleißige Helfer. Auch für den Park der Generationen gibt es Vorhaben.

Zum Arbeitseinsatz im Stadtpark lädt der Förderverein Parkanlagen der Stadt Reichenbach für Samstag, 11. Oktober, ein. Treffpunkt ist 9.30 Uhr an der Unterkunftshalle. Wer kann, sollte eine kleine Kettensäge, Ast- und Rosenscheren sowie Ausstecher mitbringen. Notwendig seien Ausschnittarbeiten, wird mitgeteilt. Für alle fleißigen Helfer gibt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
04.10.2025
2 min.
Strenge Regeln, finstere Bräuche, schwarze Magie: „Krabat“ beendet Theaterfestival in Reichenbach
Das Figurentheater Wilde & Vogel aus Leipzig zeigt am 5. Oktober „Krabat“ in Reichenbach.
Das Figurentheater Wilde & Vogel setzt am Sonntag den Schlusspunkt. Das Neubein-Ensemble ist am 18. Oktober noch einmal zu erleben.
Gerd Betka
30.09.2025
3 min.
100 Jahre Wasserturm und vieles mehr: Das bietet der Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung
Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung.
Vom Vulkan bei Hauptmannsgrün bis zu einer Guinness-Rekord-Pyramide spannt sich der Bogen auf 208 Seiten. Dazu gesellen sich Jubiläen, Personen, Mundart, Kindermund und Gedichte.
Gerd Betka
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel