  • Auftakt für Puppenspielfest auf Burg Mylau: Kann Puppentheater heute noch Familien begeistern?

Camillo Fischer baut sein Puppentheater in der Vorstellung auf.
Camillo Fischer baut sein Puppentheater in der Vorstellung auf. Bild: JB Steps
Reichenbach
Auftakt für Puppenspielfest auf Burg Mylau: Kann Puppentheater heute noch Familien begeistern?
Von Petra Steps
Am Samstag begann das 32. Puppenspielfest auf Burg Mylau. Eine Woche lang können verschiedene Vorstellungen besucht werden. Doch schon jetzt stehen die Veranstalter vor einem Rätsel.

2026 ist kein Jahr, bei dem die Karten für das Puppenspielfest auf Burg Mylau ausverkauft sind. „Es ist etwas mau“, sagt Ina Goldhardt vom Förderverein, der das Fest zusammen mit dem Verein Futurum Vogtland veranstaltet. Nur vier Kindergärten sind angemeldet. Lediglich für den Mittwoch gibt es mehr Reservierungen als sonst. Da kommt...
