Ausbildungsmarkt im Vogtland: Mehr Lehrstellen als Bewerber

Mehr als 400 Jugendliche haben bisher noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Doch für sie gibt es Hoffnung.

Vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres im Spätsommer stehen die Chancen gut für junge Vogtländer, die noch keine Lehrstelle gefunden haben. Der regionale Ausbildungsmarkt zeigte sich im Mai noch stark in Bewegung, so die Arbeitsagentur in Plauen. Den Angaben zufolge stehen 424 unversorgten Jugendlichen aktuell noch 662 freie...