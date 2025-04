Ausstellung in Reichenbach: Ida Schneiders Weg vom OP-Saal an die Staffelei

Ida Schneider aus Werdau präsentiert am Nordhorner Platz in Reichenbach ihre zweite große Leidenschaft. Wie der Lebensweg der Ärztin sie von Sibirien nach Sachsen führte.

Diese Bilder, in Öl auf Leinwand, atmen Leben. Landschaften, Stillleben, aber vor allem Frauen- und Mädchenporträts. 37 ihrer Werke zeigt Ida Schneider aus Werdau derzeit in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach. Sie sind der Fantasie entsprungen. Aber die 68-Jährige hat ein ausgeprägtes fotografisches Gedächtnis, sodass...