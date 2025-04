Balkonblumen für 3 Euro: Reichenbacher Großvermieter Woba startet Pflanzaktion im Wohngebiet West

Die beliebte Aktion steigt am 3. Mai am Haus Caroline im Wohngebiet West. Mit 3 Euro pro Pflanze sowie gratis Erde und Dünger ein grünes Vergnügen. Schnell sein lohnt sich.

Am Samstag, 3. Mai, ist es soweit. Dann steigt vom 9 bis 12 Uhr am Haus Caroline an der Julius-Mosen-Straße im Wohngebiet West die traditionelle Balkonblumen-Pflanzaktion. Die Wohnungsbaugesellschaft Reichenbach (Woba) lädt mit Unterstützung des Fördervereins Parkanlagen alle Interessenten ein, sich ihre Balkonkästen bepflanzen zu lassen.