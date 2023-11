Bambule-Revival in Reichenbach – Kultdisco kehrt zurück

Die Bambule-Disco war einst der Mittelpunkt des Nachtlebens in Reichenbach. Einmal im Jahr wird daran erinnert. Wann ist es wieder soweit?

Die Erinnerung an die ehemalige Reichenbacher Diskothek „Bambule“ geht am Samstag in die fünfte Runde. Die Kreativträumer laden zur Zeitreise in die Ära des Groove, der coolen Outfits und mitreißenden Beats ins Reichenbacher E-Werk ein. Auf drei Dancefloors kann bis zum Morgengrauen getanzt werden. Ein DJ-Lineup legt die besten Klassiker...