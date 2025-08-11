Beginnertage in Reichenbach: Fünftklässler lernen Jugendclubs kennen

Vom 12. bis 22. August steigt die traditionelle Aktion in der Stadt. Eine Station auf dem Rätselparcours ist das Rathaus.

Für die Fünftklässler in Reichenbach startet mit dem Schuljahresbeginn ein neuer Lebensabschnitt. Sie sind dem Hort-Alter entwachsen und suchen nach neuen Freizeitmöglichkeiten. Damit sie die Jugendclubs und ihre Angebote kennenlernen können, finden vom 12. bis 22. August traditionell die Beginnertage an den Reichenbacher Schulen statt.