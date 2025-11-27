Bei der Bestattung in Reichenbach geht der Trend weg vom Friedhof

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der neu gestaltete Abschiedsraum im Kommunalen Bestattungswesen Reichenbach. Er bietet rund zehn Personen Platz, um friedlich und in Ruhe vom Verstorbenen Abschied zu nehmen.
Der neu gestaltete Abschiedsraum im Kommunalen Bestattungswesen Reichenbach. Er bietet rund zehn Personen Platz, um friedlich und in Ruhe vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Bild: Marie Hecker
Das Team (v. l.): Thomas Bergmann, Melina Seyfert, Marcel Steuer, Marie Hecker und Stefan Bührle.
Das Team (v. l.): Thomas Bergmann, Melina Seyfert, Marcel Steuer, Marie Hecker und Stefan Bührle. Bild: Danny Otto
Das Haus des Kommunalen Bestattungswesens links vom Haupteingang des Hauptfriedhofes.
Das Haus des Kommunalen Bestattungswesens links vom Haupteingang des Hauptfriedhofes. Bild: Danny Otto
Für die Gedenkfeier am 8. November wurde die Feierhalle würdevoll ausgestaltet.
Für die Gedenkfeier am 8. November wurde die Feierhalle würdevoll ausgestaltet. Bild: Marie Hecker
Der neu gestaltete Abschiedsraum im Kommunalen Bestattungswesen Reichenbach. Er bietet rund zehn Personen Platz, um friedlich und in Ruhe vom Verstorbenen Abschied zu nehmen.
Der neu gestaltete Abschiedsraum im Kommunalen Bestattungswesen Reichenbach. Er bietet rund zehn Personen Platz, um friedlich und in Ruhe vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Bild: Marie Hecker
Das Team (v. l.): Thomas Bergmann, Melina Seyfert, Marcel Steuer, Marie Hecker und Stefan Bührle.
Das Team (v. l.): Thomas Bergmann, Melina Seyfert, Marcel Steuer, Marie Hecker und Stefan Bührle. Bild: Danny Otto
Das Haus des Kommunalen Bestattungswesens links vom Haupteingang des Hauptfriedhofes.
Das Haus des Kommunalen Bestattungswesens links vom Haupteingang des Hauptfriedhofes. Bild: Danny Otto
Für die Gedenkfeier am 8. November wurde die Feierhalle würdevoll ausgestaltet.
Für die Gedenkfeier am 8. November wurde die Feierhalle würdevoll ausgestaltet. Bild: Marie Hecker
Reichenbach
Bei der Bestattung in Reichenbach geht der Trend weg vom Friedhof
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kommunale Bestattungswesen Reichenbach besteht seit 30 Jahren. Das junge Team beschreitet neue Wege - von der Trauer-App über den Baum im eigenen Garten bis zum Erinnerungsdiamanten.

Im Kommunalen Bestattungswesen Reichenbach hat sich in diesem Jahr ein Generationswechsel vollzogen. „Wir sind ein sehr junges Team. Der älteste Mitarbeiter ist 47“, sagt Marie Hecker. Die 35-Jährige leitet den Betrieb, zu dem fünf Angestellte und acht geringfügig Beschäftigte gehören. „Unser Anspruch ist es, nicht nur ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
21.11.2025
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
20.11.2025
4 min.
Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll
Zwei Schulen unter einem Dach. Das geht in der Weinholdschule offenbar nicht mehr auf. Weil die Oberschule mehr Platz braucht, droht der Grundschule das Aus. Was sagt der Stadtrat?
Der Vorschlag der Stadtverwaltung Reichenbach steht. Am Montag wird im Ausschuss öffentlich diskutiert, bevor der Stadtrat am 1. Dezember entscheidet. Was Elternvertreter und Landesschulamt sagen.
Gerd Betka
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel