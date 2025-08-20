Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall passierte an der Autobahnauffahrt.
Ein Unfall passierte an der Autobahnauffahrt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Ein Unfall passierte an der Autobahnauffahrt.
Ein Unfall passierte an der Autobahnauffahrt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Reichenbach
Beim Abbiegen auf die Autobahn bei Reichenbach kollidiert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 42-Jährige hatte das Vorfahrtsrecht eines anderen Autofahrers missachtet. Was dazu bekannt ist.

Ein Vorfahrtsfehler war die Ursache für einen Unfall, der am Dienstag, 19. August, an der Auffahrt zur Autobahn 72 bei Reichenbach passiert ist. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall hatte sich gegen 16 Uhr an der Anschlussstelle ereignet. Zwei Personenwagen waren dort frontal zusammengestoßen. Eine 42-jährige Audi-Fahrerin wollte laut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
1 min.
22-jährige Autofahrerin bei Kollision in Limbach verletzt
In Limbach sind zwei Autos zusammengestoßen.
Ein Autofahrer blinkt rechts und fährt doch geradeaus. Was danach passiert ist.
Lutz Kirchner
06.08.2025
1 min.
Sattelzug stößt in Rodewisch mit Pkw zusammen
Bei einem Unfall in Rodewisch sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Rund 10.000 Euro sind die Schadensbilanz einer Kollision. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist.
Lutz Kirchner
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel