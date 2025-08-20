Beim Abbiegen auf die Autobahn bei Reichenbach kollidiert

Reichenbach
Eine 42-Jährige hatte das Vorfahrtsrecht eines anderen Autofahrers missachtet. Was dazu bekannt ist.
Ein Vorfahrtsfehler war die Ursache für einen Unfall, der am Dienstag, 19. August, an der Auffahrt zur Autobahn 72 bei Reichenbach passiert ist. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall hatte sich gegen 16 Uhr an der Anschlussstelle ereignet. Zwei Personenwagen waren dort frontal zusammengestoßen. Eine 42-jährige Audi-Fahrerin wollte laut...
