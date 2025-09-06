Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alle Mitglieder der FFw Reichenbach wie hier Madlen Weck konnten sich zum Jubiläum ins Goldene Buch der Stadt eintragen.
Alle Mitglieder der FFw Reichenbach wie hier Madlen Weck konnten sich zum Jubiläum ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Beim Feuerwehrjubiläum in Reichenbach 112 Prozent Einsatz gezeigt
Redakteur
Von Gerd Betka
Die Festveranstaltung nebst Jahresempfang der Stadt im Neuberinhaus kam prima an. Bei Ehrungen, Buffet und Tanzmusik zeigte sich: So funktioniert Gemeinschaft.

„112 Prozent Einsatz“, so war es am Freitagabend auf Roll-Up-Bannern an der Bühne im Großen Saal des Neuberinhauses zu lesen. Die Zahl stand symbolisch auch für die Qualität der Festveranstaltung zu 160 Jahren Freiwillige Feuerwehr Reichenbach, verbunden mit dem Jahresempfang der Stadt. Nachdem Stadträte zuletzt jährlich einen solchen...
