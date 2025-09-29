Beim Fischerfest in Reichenbacher Ortsteil wird gekauft und geschlemmt

Der Angelverein Göltzschtal lud zum Fischerfest nach Friesen ein. Tags zuvor wurde der Teich abgefischt. Kormoran und Fischotter waren schon satt.

Die Angler vom Angelverein Göltzschtal hatten am Wochenende an den Teich in Friesen zum Fischerfest eingeladen. „Es gibt ja in und um Reichenbach kein Fischgeschäft mehr. Deshalb kaufen die Leute gern bei uns“, sagte Petra Feige vom Verein, während Angler Karpfen, Forellen nach Bestellung schlachten und an den Kunden bringen. Im Angebot...