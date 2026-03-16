Blutdruck zu hoch? Gesundheitsamt im Vogtland bietet Checks bei Aktionstag an

Reichenbach
Im März gewährt das Gesundheitsamt Einblicke in seine Aufgaben. Besucher können sich zudem kostenfrei über verschiedene Themen informieren. Diese Angebote gibt es.
Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises lädt für Mittwoch, 18. März, Bürgerinnen und Bürger zum „Tag des Gesundheitsamtes“ in das Landratsamt in Plauen ein. Das Motto lautet in diesem Jahr „Vielfalt für Gesundheit“, wie die Behörde mitteilt.
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