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Das Gesundheitsamt in Plauen gibt am 18. März Infos und Tipps zur Gesundheit.
Das Gesundheitsamt in Plauen gibt am 18. März Infos und Tipps zur Gesundheit. Symbolfoto: Christin Klose/dpa
Das Gesundheitsamt in Plauen gibt am 18. März Infos und Tipps zur Gesundheit.
Das Gesundheitsamt in Plauen gibt am 18. März Infos und Tipps zur Gesundheit. Symbolfoto: Christin Klose/dpa
Reichenbach
Blutdruck zu hoch? Gesundheitsamt im Vogtland bietet Checks bei Aktionstag an
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Im März gewährt das Gesundheitsamt Einblicke in seine Aufgaben. Besucher können sich zudem kostenfrei über verschiedene Themen informieren. Diese Angebote gibt es.

Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises lädt für Mittwoch, 18. März, Bürgerinnen und Bürger zum „Tag des Gesundheitsamtes“ in das Landratsamt in Plauen ein. Das Motto lautet in diesem Jahr „Vielfalt für Gesundheit“, wie die Behörde mitteilt.
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