Brennende Mülltonne trotzt Feuerlöscher

Feuerwehrleute aus Reichenbach und Mylau haben in der Nacht zu Mittwoch eine brennende Mülltonne an der Heinrichstraße in Reichenbach gelöscht. Was den Einsatz erschwerte: Nicht nur der Inhalt, sondern die Mülltonne selbst war in Flammen aufgegangen. „Die Polizei war mit einem Feuerlöscher vor uns am Einsatzort“, sagte Stadtwehrleiter Thomas Weck....