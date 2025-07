Burger gegen Blut: Warum das Rote Kreuz Vogtländer zum Blutspenden zu McDonalds einlädt

Sowohl in Reichenbach als auch in Auerbach kann man im Juli in McDonald’s-Filialen Blut spenden. Was die Gründe für diese Aktion sind.

Blutspender können noch in diesem Monat auf einen Burger hoffen. Sowohl in Reichenbach als auch in Auerbach werden Mitarbeiter des Roten Kreuzes (DRK) in den Filialen der Fast-Foot-Kette McDonald's Freiwillige für einen guten Zweck zur Ader lassen. Der Blutspende-Termin in Reichenbach ist am 24. Juli, 14 bis 19.30 Uhr, der in Auerbach am 31....