Chor- und Instrumentalwoche endet in Reichenbacher Ortsteil

Am Sonntag findet das Konzert in der Stadtkirche Mylau statt. Was dort gespielt wird.

Sowohl Laien als auch professionelle Musiker treten am Sonntag beim Abschlusskonzert der Sächsischen Chor- und Instrumentalwoche in der Stadtkirche Mylau auf. Beginn: 17 Uhr. Die rund 100 Mitwirkenden werden die 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven in A-Dur zu Gehör bringen. Unter der Leitung von Professor Georg Christoph Sandmann werden die...