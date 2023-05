Christen laden zu Zelttagen nach Reichenbach ein

Seit ein paar Tagen kündigen es große Banner und Plakate in der Stadt an: Vom 15. bis 29. Mai finden im Park der Generationen vorwiegend in den Abendstunden Christliche Zelttage unter dem Motto "Gott Erlebt" statt. Die Organisatoren der offenen Veranstaltung sind christliche Gemeinden aus und um Reichenbach sowie der Verein Evangelisationsteam -...