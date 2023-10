Computerexperten geben in Reichenbach Tipps zur sicheren Nutzung des Internet

Die Veranstaltung findet im BSZ Vogtland statt und ist anmelde- und kostenfrei.

Unter dem Titel „Die Hacker kommen!“ wird am Dienstag, 24. Oktober von der Volkshochschule ein Kurs zum Thema Sicherheit im Internet angeboten. Ab 18 Uhr zeigen Computerexperten in der Aula des BSZ Vogtland in Reichenbach, Rathenaustraße 12, leicht verständliche Tricks und Handgriffe, wie Nutzer ihre Informationen und Daten auf Computer,...