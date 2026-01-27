Darauf haben Patienten im Vogtland lange gewartet: Wann die neue Augenarztpraxis in Reichenbach aufmacht

Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses laufen längst die Vorbereitungen. Lange war unklar, wann die Praxis öffnen kann. Jetzt gibt es einen Termin. Welche Möglichkeiten gibt es noch für Patienten ?

In welchem Quartal geht es los? Gleich im ersten? Oder doch erst im zweiten? Obwohl die Arbeiter in den künftigen Praxisräumen ordentlich ranklotzen, wussten selbst die Investoren bis vor kurzem nicht genau, wann die neue Reichenbacher Augenarztpraxis fertig ist. Jetzt herrscht Klarheit. „Die Eröffnung wird am 1. April stattfinden",...