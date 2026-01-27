MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Darauf haben Patienten im Vogtland lange gewartet: Wann die neue Augenarztpraxis in Reichenbach aufmacht

Gute Nachricht für Patienten: In Reichenbach eröffnet bald eine Augenarztpraxis.
Gute Nachricht für Patienten: In Reichenbach eröffnet bald eine Augenarztpraxis. Bild: Marijan Murat/Symbolbild
In dem Gebäude neben dem Sanitätshaus wird zurzeit an der Augenarztpraxis gearbeitet.
In dem Gebäude neben dem Sanitätshaus wird zurzeit an der Augenarztpraxis gearbeitet. Bild: Gunter Niehus
Die mobile Augenarztpraxis Mube macht regelmäßig vor der Auerbacher Schlossarena Station.
Die mobile Augenarztpraxis Mube macht regelmäßig vor der Auerbacher Schlossarena Station. Bild: David Rötzschke/Archiv
Gute Nachricht für Patienten: In Reichenbach eröffnet bald eine Augenarztpraxis.
Gute Nachricht für Patienten: In Reichenbach eröffnet bald eine Augenarztpraxis. Bild: Marijan Murat/Symbolbild
In dem Gebäude neben dem Sanitätshaus wird zurzeit an der Augenarztpraxis gearbeitet.
In dem Gebäude neben dem Sanitätshaus wird zurzeit an der Augenarztpraxis gearbeitet. Bild: Gunter Niehus
Die mobile Augenarztpraxis Mube macht regelmäßig vor der Auerbacher Schlossarena Station.
Die mobile Augenarztpraxis Mube macht regelmäßig vor der Auerbacher Schlossarena Station. Bild: David Rötzschke/Archiv
Reichenbach
Darauf haben Patienten im Vogtland lange gewartet: Wann die neue Augenarztpraxis in Reichenbach aufmacht
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses laufen längst die Vorbereitungen. Lange war unklar, wann die Praxis öffnen kann. Jetzt gibt es einen Termin. Welche Möglichkeiten gibt es noch für Patienten ?

In welchem Quartal geht es los? Gleich im ersten? Oder doch erst im zweiten? Obwohl die Arbeiter in den künftigen Praxisräumen ordentlich ranklotzen, wussten selbst die Investoren bis vor kurzem nicht genau, wann die neue Reichenbacher Augenarztpraxis fertig ist. Jetzt herrscht Klarheit. „Die Eröffnung wird am 1. April stattfinden“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
26.01.2026
4 min.
Reichenbacher Ärztin bekommt Verstärkung von der eigenen Tochter: „Ich finde es großartig“
Die Ärztinnen Anke Fielitz (links) und ihre Tochter Lydia Fielitz (rechts) arbeiten in Reichenbach zusammen unter einem Dach.
Hausärzte werden in Sachsen händeringend gesucht. In Reichenbach schloss zuletzt eine Praxis, eine Weitere wird bald folgen. Eine junge Ärztin steigt nun bei der Praxis ihrer Mutter ein. Warum?
Caspar Leder
25.09.2025
1 min.
Rollende Augenarztpraxis steht derzeit wieder in Schwarzenberg
Die mobile Augenarztpraxis steht wieder am Rathaus Schwarzenberg.
Das Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung ist wieder auf Tour. In der rollenden Praxis sind jedoch nicht alle Untersuchungen möglich.
Beate Kindt-Matuschek
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Mehr Artikel