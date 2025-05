Das ist diese Woche im Reichenbacher Parkhaus anders

Die Ausfahrt aus dem Parkhaus wird in dieser Woche saniert. Dies hat Auswirkungen auf den Verkehr.

In dieser Woche wird die Rampe der Parkhausausfahrt in Reichenbach saniert. Nach den Arbeiten muss der Beton eine gewisse Zeit aushärten, bevor die Rampe wieder befahrbar ist. Da die Ausfahrt gesperrt ist, muss zum Ausfahren die Einfahrt auf der Marienstraße genutzt werden. Das Parkhaus wird also in beide Richtungen befahren. Die Stadtverwaltung...