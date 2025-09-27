Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben: Ein bayerisches Volksstück wird ins Vogtland geholt

Am Samstag ruft die Premiere des Neuberin-Ensembles in Reichenbach. Mit musikalischer Begleitung durch die Grünbacher Folkloristen und in historischen Gewändern des Heimatvereins Elsterberg.

Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Da hat der Boanlkramer (Kerstin Zähringer) nur einmal Arbeit und Vergnügen nicht strikt voneinander getrennt - und schon geraten Menschenschicksale durcheinander und die himmlische Ordnung ins Wanken. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Da hat der Boanlkramer (Kerstin Zähringer) nur einmal Arbeit und Vergnügen nicht strikt voneinander getrennt - und schon geraten Menschenschicksale durcheinander und die himmlische Ordnung ins Wanken.