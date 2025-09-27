Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben: Ein bayerisches Volksstück wird ins Vogtland geholt

Der Brandner Kaspar fleht den Boanlkramer an, dass er ihn noch nicht holen soll.
Der Brandner Kaspar fleht den Boanlkramer an, dass er ihn noch nicht holen soll. Bild: Gerd Betka
Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben: Ein bayerisches Volksstück wird ins Vogtland geholt
Von Gerd Betka
Am Samstag ruft die Premiere des Neuberin-Ensembles in Reichenbach. Mit musikalischer Begleitung durch die Grünbacher Folkloristen und in historischen Gewändern des Heimatvereins Elsterberg.

Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Da hat der Boanlkramer (Kerstin Zähringer) nur einmal Arbeit und Vergnügen nicht strikt voneinander getrennt - und schon geraten Menschenschicksale durcheinander und die himmlische Ordnung ins Wanken.
