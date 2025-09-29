Die Black Pearl von Reichenbach: Das ist die Geschichte hinter dem Neubau an der B 173

Reichenbach
Im Gewerbegebiet Ost sorgt ein Firmensitz für Aufsehen, für den es weit und breit kein Beispiel gibt - angefangen hat die Erfolgsgeschichte vor mehr als 20 Jahren in einer Garage.
An diesem Firmengebäude kommt keiner vorbei, ohne ein Auge zu riskieren. Diese Optik gibt es in Reichenbach kein zweites Mal. Ein ganz in Schwarz gehaltener Hingucker, der an den Kubismus des Bauhausstils erinnert. Daran hat Geschäftsführer Andreas Demmrich bei der Planung des neuen Firmensitzes weniger gedacht. Optik und Funktionalität des...
