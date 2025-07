Diebe im Hausflur – E-Scooter in Reichenbach weg

Am Sonntagvormittag wurde das Zweirad aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Worauf die Polizei nun setzt.

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 20. Juli, einen E-Scooter in Reichenbach gestohlen. Das Zweirad der Marke NIU wurde am Vormittag aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße entwendet. Das hat die Polizei berichtet. Als Tatzeitraum wird die Spanne zwischen 10 und 13.30 Uhr angenommen, wie die Beamten weiter zu dem Fall...