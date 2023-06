Diebstahl in Reichenbach: Mini-Bagger geklaut

Reichenbach.

Unbekannte sind am Wochenende auf ein Firmengelände an der Rosa-Luxemburg-Straße in Reichenbach eingedrungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, transportierten sie von dort einen Anhänger der Marke „Moeslein“ ab, auf dem ein Minibagger befestigt war. Der Anhänger hat das amtliche Kennzeichen V-KV 208. Der Bagger des japanischen Herstellers „Kobelco“ ist blau-grün; die Beute hat nach Polizeiangaben einen Gesamtwert von 7000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Auerbach zu melden, Telefon 03744 2550. ((su))